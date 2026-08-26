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കേരളത്തിന് സമാനമായി ബെംഗലൂരുവിലും സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന
Published: Aug 26, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 06:00 PM
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അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണവില വീണ്ടും ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബംഗളൂരുവിലും വില കുത്തനെ ഉയർന്നത് . സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു
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