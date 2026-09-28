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ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു
Published: Sep 28, 2026, 11:20 AM
|
Updated: Sep 28, 2026, 11:20 AM
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സമരം മാറ്റിവച്ചതായി യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് അറിയിച്ചു
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