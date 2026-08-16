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ആശിഷ് ബാനർജി മരിച്ച നിലയിൽ
Published: Aug 16, 2026, 12:50 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 12:50 PM
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പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും മമത ബാനർജിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയുമായിരുന്ന ആശിഷ് ബാനർജി മരിച്ച നിലയിൽ
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