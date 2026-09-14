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Published: Sep 14, 2026, 02:45 PM|Updated: Sep 14, 2026, 02:45 PM
ബെംഗളൂരുവിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം മാറ്റിയേക്കും

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