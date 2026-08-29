/ബോക്സ് ഓഫീസ് കത്തിച്ച് നിവിൻ പോളി; 200 കോടി ക്ലബ്ബ് കൈയെത്തും ദൂരെ

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Published: Aug 29, 2026, 04:25 PM|Updated: Aug 29, 2026, 04:25 PM
ഓണം റിലീസുകളിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്

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