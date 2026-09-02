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Published: Sep 02, 2026, 01:00 PM|Updated: Sep 02, 2026, 01:00 PM
നദികളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മീനുകൾ കഴിക്കരുത്.. പിടിക്കരുതെന്നും വിൽക്കരുതെന്നും സർക്കാർ

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ഈ മീനുകൾ കഴിക്കല്ലെ! പണികിട്ടും.. ജാഗ്രതൈ..
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