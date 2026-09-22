/ഇനി പരീക്ഷാക്കാലം; 10, +2 ബോർഡ് പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ

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Published: Sep 22, 2026, 02:50 PM|Updated: Sep 22, 2026, 02:50 PM
2026-27 അധ്യയന വർഷത്തെ CBSE 10, +2 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

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