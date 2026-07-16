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Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 11:50 PM|Updated: Jul 16, 2026, 11:50 PM
BSNL Plans: കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന BSNLനോടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് താൽപര്യം

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