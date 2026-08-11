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വമ്പൻ ഡീലുമായി BSNL.. സിമ്മിലും റീചാര്ജ്ജിലും പണംവാരാം..
Published: Aug 11, 2026, 04:30 PM
|
Updated: Aug 11, 2026, 04:30 PM
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പുതിയ സിം വില്പനയ്ക്കും, റീചാര്ജ്ജ് സേവനങ്ങള്ക്കും ഫിക്സഡ് നിരക്കിലുള്ള കമ്മീഷന്
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