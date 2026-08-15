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BSNL 1 രൂപ പ്ലാൻ വീണ്ടും! സിം അടക്കം ഒരു മാസം കുശാൽ..
Published: Aug 15, 2026, 01:05 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 01:05 PM
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മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി 1 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം 2.0 ഓഫറുമായി BSNL
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