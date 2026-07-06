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BSNL New Offer: ഓഫർ കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട; ഇത് BSNL ന്റെ വമ്പൻ പ്ലാൻ
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 11:25 PM
|
Updated: Jul 06, 2026, 11:25 PM
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BSNLന്റെ ഈ പ്ലാനിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം 2 ജിബി അതിവേഗ ഡാറ്റയും പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും ലഭിക്കും
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