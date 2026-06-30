हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
BSNL New Plan: സെക്കൻഡറി സിം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BSNLന്റെ ഈ പ്ലാൻ മികച്ച ചോയ്സാണ്
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 11:15 PM
|
Updated: Jun 30, 2026, 11:15 PM
join
share
കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സെക്കൻഡറി സിം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BSNLന്റെ ഈ പ്ലാൻ മികച്ച ചോയ്സാണ്
Recommended Videos
02:18
World Social Media Day: ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര
02:09
Arunachal Flash Floods: മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
01:56
Veena Vijayan ED Case: മൊഴിയില് പൊരുത്തക്കേട് ; വീണയ്ക്ക് രക്ഷയില്ല
10:18
Bus Accident: മഴ സമയങ്ങളിൽ റോഡിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അമിത വേഗതയിൽ പോകരുത്
02:12
Tini Tom: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശം
02:16
European Heatwave: യൂറോപ്പിനെ പിടികൂടി അസാധാരണ പ്രതിഭാസം! വെന്തുരുകി വെണ്ണീറാകുമോ?
07:41
Gold Price Today: സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ത് ? വില ഇനി ഉയരുമോ ?
08:45
Thiruvananthapuram Corporation Ruckus തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷന് യോഗത്തില് കയ്യാങ്കളി
01:10
Iran attacks Bahrain, Kuwait: കുവൈത്തിലും ബഹ്റൈനിലും ആക്രമണം
01:59
Pinarayi Vijayan misses Flight: പിണറായി വിജയൻ്റെ യാത്ര മുടങ്ങി ; പണി തെറിച്ചു
02:02
Ketan Agarwal Death Case: സിയ കാമുകന് പണം നൽകി , കേതനിൽ നിന്ന് സിയ വാങ്ങിയത് ഒരു കോടി രൂപ
01:10
Rain intensifies in Kerala: കാലവര്ഷം വീണ്ടും ശക്തമായി , വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ
Trending
News
Photos
Videos
Indian Passport: ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് പൗരത്വത്തിന് തെളിവല്ലേ? ഇ-പാസ്പോർട്ട് വന്നാൽ പഴയത് അസാധുവാകുമോ? പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയാം
Indian passport
1 hr ago
2
Bangladeshi Citizens Arrested: പാസ്പോർട്ടും വിസയുമില്ല, ബംഗ്ലാദേശ് ഐഡി മാത്രം; കോഴിക്കോട് മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ
Bangladeshi Citizens Arrested
2 hrs ago
3
Ivory Coast vs Norway: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: റൗണ്ട് ഓഫ് 32, ഐവറി കോസ്റ്റ് - നോർവേ പോരാട്ടം, തത്സമയം എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം
FIFA world cup 2026
3 hrs ago
4
Newborn Found Dead: ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് പ്രസവം; തൃശൂരിൽ യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു
Newborn Found Dead
12:18 PM IST
5
Operation Toofan MDMA Seized: പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ രഹസ്യ അറയിൽ എംഡിഎംഎ; ലഹരി വിരുദ്ധ സംഘടന നേതാവ് പിടിയിൽ
MDMA Seized
11:22 AM IST