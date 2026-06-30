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Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 11:15 PM|Updated: Jun 30, 2026, 11:15 PM
കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സെക്കൻഡറി സിം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് BSNLന്റെ ഈ പ്ലാൻ മികച്ച ചോയ്‌സാണ്

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