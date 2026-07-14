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BSNL Reports 10% Revenue Growth: ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ വൻ വർധന
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 10:35 PM
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ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന വരുമാനത്തിൽ വൻ വർധന , 10ശതമാനം വർധനയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
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