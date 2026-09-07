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  • /നെഞ്ചും വിരിച്ച് BSNL! വിലക്കുറവ് കണ്ട് പോയവരൊക്കെ പെടും..

Published: Sep 07, 2026, 05:10 PM|Updated: Sep 07, 2026, 05:10 PM
സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ നിരക്കുവർധനയെ തുടർന്ന് ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്

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