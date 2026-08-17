/50000ത്തിന് സ്വർണം വാങ്ങാം....പഴയത് വിൽക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ നേടാം

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 17, 2026, 04:30 PM|Updated: Aug 17, 2026, 04:30 PM
സ്വർണം വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു ആഭരണപ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്താക്കി വിലയിൽ മാറ്റം തുടരുമെന്ന് പ്രവചനം

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