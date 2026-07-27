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  • /Canada and Norway hold Zero Gold Reserves: കാനഡയിലും നോര്‍വെയിലും ഇനി സ്വർണ്ണമില്ല

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 10:30 PM|Updated: Jul 27, 2026, 10:30 PM
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രബാങ്ക് കരുതല്‍ ശേഖരത്തില്‍ ഒരു തരി സ്വര്‍ണമില്ല ഇപ്പോൾ

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