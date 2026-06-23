/Cardamom Price Hike Kerala: ഏലക്കായുടെ വിപണി വില റെക്കാഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്നു

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Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 23, 2026, 02:35 PM|Updated: Jun 23, 2026, 02:35 PM
ഏലക്കായുടെ വിപണി വില റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്നു.

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