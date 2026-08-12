/ചോറ് പായസമാവും...റേഷൻ അരി ചതിച്ചു

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 12, 2026, 04:35 PM|Updated: Aug 12, 2026, 04:35 PM
റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 'ഓണം സ്പെഷ്യൽ' അരി വേവിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും.

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