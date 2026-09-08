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അടിച്ച് പൂസായി വണ്ടിയോടിക്കല്ലെ.. ലൈസൻസ് ജഗപൊഗ.!!
Published: Sep 08, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Sep 08, 2026, 06:00 PM
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മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് 2799 പേര്ക്കെതിരെ കേസ്, 884 പേരുടെ ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കും, സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് തുടരും
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