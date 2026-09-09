/കേരളത്തിന് ഷോക്ക്; കേന്ദ്രത്തിന് തരാൻ വൈദ്യുതിയില്ല

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Published: Sep 09, 2026, 01:30 PM|Updated: Sep 09, 2026, 01:30 PM
കേരളത്തിന് തരാൻ കേന്ദ്രത്തിന് വൈദ്യുതിയില്ല; കാരണം കൽക്കരി ക്ഷാമം.

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