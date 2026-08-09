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ഒരു ഗുണ്ടക്കും കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
Published: Aug 09, 2026, 11:55 AM
|
Updated: Aug 09, 2026, 11:55 AM
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അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
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