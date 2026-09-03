/നിലംപതിച്ച് ചിക്കൻ വില; കടകൾ അടച്ചിട്ടു

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Published: Sep 03, 2026, 05:05 PM|Updated: Sep 03, 2026, 05:05 PM
അടുത്ത കാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്കാണ് ഫാമുകളിലെ വിൽപനയെന്ന് കേരള പോൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു

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