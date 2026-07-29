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China in Drone Warfare: ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച് ചൈന.അതിർത്തിയിൽ പരുന്ത്
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Jul 29, 2026, 02:20 PM
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റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പറക്കുന്ന ഡ്രോൺ പുറത്തിറക്കി ചൈന
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