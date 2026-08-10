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സിയാലിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 500 കോടിയുടെ ലാഭം

Published: Aug 10, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:30 PM IST
ഒരു കോടിയിലധികം യാത്രക്കാർ; സിയാലിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 500 കോടിയുടെ ലാഭം

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