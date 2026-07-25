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CJP protest: യുവാക്കളുടെ ശബ്ദമായി മാറിയ കൊക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
Written By
Roniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 12:55 PM
|
Updated: Jul 25, 2026, 12:55 PM
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CJP protest: യുവാക്കളുടെ ശബ്ദമായി മാറിയ കൊക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
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