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CM VD Satheesan: ജെയിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി
Written By
Karthika V
Published: Jul 14, 2026, 12:50 AM
|
Updated: Jul 14, 2026, 12:50 AM
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ജെയിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി
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