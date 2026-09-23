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Published: Sep 23, 2026, 02:30 PM|Updated: Sep 23, 2026, 02:30 PM
പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരേ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തെ തുടക്കത്തിലേ എതിർക്കാൻ സിപിഎം.

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