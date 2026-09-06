/കൽക്കരി കിട്ടാക്കനി! കേരളം ഇനി വെന്തുരുകും...

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Published: Sep 06, 2026, 09:20 PM|Updated: Sep 06, 2026, 09:20 PM
രാജ്യത്ത് താപോർജ നിലയങ്ങളിൽ കൽക്കരി ശേഖരം കുറയുന്നു

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