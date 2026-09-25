Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /സർക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് സമരം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി സിപിഐ

Published: Sep 25, 2026, 01:50 PM|Updated: Sep 25, 2026, 01:50 PM
സർക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് സമരം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി സിപിഐ

Recommended Videos

LPG സിലിണ്ടർ വില കൂടും? വീടുകളിലെ കണക്ഷൻ റദ്ദാക്കും
01:12
പെൻഷൻ വിതരണം ഒക്ടോബർ 5 വരെ; ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാം
02:08
EPFO ശമ്പളപരിധി 25,000...! കേരളത്തിലും നടപടികൾ
01:44
1800 കോടി കിട്ടുമോ? പണമില്ലാതെ സർക്കാർ
01:11
വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തില്ല, മുഴുവനും റദ്ദാക്കി
00:54
5 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി, എടിഎം പ്രവർത്തിക്കുമോ?
01:32
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ ?
01:26
സർക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നോ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു
05:22
ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.. ട്രെയിൻ സർവ്വീസുകളിൽ മാറ്റം..
01:57
സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് ക്രൂരത! ശമ്പള കമ്മീഷൻ പേപ്പറിൽ മാത്രം..
02:14
CMRL കർത്തയുടെ ഡയറിയിലെ പേര്... സതീശൻ പണം വാങ്ങിയോ എന്ന് പറയട്ടെ
02:03
സ്വർണവില മൂക്കുംകുത്തി താഴേക്ക്.. ആയിരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു..
02:56

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sexual Assault Case: കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്കിടെ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അറസ്റ്റിൽ
2
3
4
5