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Published: Sep 15, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 03:20 PM
സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെട്ടു; ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിസന്ധി.

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