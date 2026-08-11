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യുഎഇയിൽ സൈബർ ആക്രമണം
Published: Aug 11, 2026, 11:40 AM
|
Updated: Aug 11, 2026, 11:40 AM
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രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎഇയിൽ സൈബർ ആക്രമണം . ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തതായി യുഎഇ സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ .
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