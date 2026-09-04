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കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരം; ഡിഎ 64 ശതമാനം?

Published: Sep 04, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:25 PM IST
എട്ടാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം കാത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

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