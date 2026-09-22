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  • /ജീവനക്കാര്‍ക്ക് DA കുടിശ്ശികയില്ല! സംഘടനകൾ ഇറങ്ങുന്നു..

Published: Sep 22, 2026, 02:10 PM|Updated: Sep 22, 2026, 02:10 PM
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ കുടിശിക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി

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