/Dearness Allowance Kerala Service: ഓണസമ്മാനമായി 2% DA; ഓഗസ്റ്റിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി

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Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 08, 2026, 12:05 AM|Updated: Jul 08, 2026, 12:05 AM
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഓണസമ്മാനമായി ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്

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