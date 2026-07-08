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Dearness Allowance Kerala Service: ഓണസമ്മാനമായി 2% DA; ഓഗസ്റ്റിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 08, 2026, 12:00 AM
|
Updated: Jul 08, 2026, 12:00 AM
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സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഓണസമ്മാനമായി ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്
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