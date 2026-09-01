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നെഞ്ചുതകർന്ന് നേപ്പാൾ; ആയിരം കടന്ന് മരണസംഖ്യ
Published: Sep 01, 2026, 06:10 PM
|
Updated: Sep 01, 2026, 06:10 PM
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മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ ടിബറ്റിലും നേപ്പാളിലും മരണസംഖ്യയിൽ വർധന, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
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