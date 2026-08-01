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Debit Card Maintenance Charge: എടിഎം കാർഡിൽ മുട്ടൻപണി! സർവ്വീസ് ചാർജ് 90% കൂട്ടി..
Written By
Karthika V
Published: Aug 01, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 02:41 PM
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ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മെയിന്റനൻസ് ചാർജുകളിൽ 90 ശതമാനത്തോളം വർധനയാണ് വരുത്തിയത്.
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Debit Card Maintenance Charge: എടിഎം കാർഡിൽ മുട്ടൻപണി! സർവ്വീസ് ചാർജ് 90% കൂട്ടി..
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