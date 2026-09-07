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കോളടിച്ചു! ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ DAയും പെൻഷനും ഉടൻ
Published: Sep 07, 2026, 01:05 PM
|
Updated: Sep 07, 2026, 01:05 PM
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12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനം, DAയും പെൻഷനും ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനം
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