/സൗദിയില്‍ പുതിയ രാജാവ്...ഭരണതലത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 14, 2026, 06:00 PM|Updated: Aug 14, 2026, 06:00 PM
സൗദി അറേബ്യയിൽ നിർണായക മാറ്റം മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് സൽമാൻ രാജാവിന്‍റെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്

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