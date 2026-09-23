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അതിതീവ്രന്യൂനമര്ദം ഇന്ന് കരകയറും; കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും
Published: Sep 23, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Sep 23, 2026, 04:35 PM
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മധ്യ പടിഞ്ഞാറ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനോട് ചേര്ന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിതീവ്രന്യൂനമര്ദം ഇന്ന് കരകയറും
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