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പ്രണയവും പകയും പ്രതികാരവും; ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു
Published: Aug 20, 2026, 03:05 PM
|
Updated: Aug 20, 2026, 03:05 PM
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അഡ്വ ബാലാജി രവീന്ദ്രൻ രചന നിർവ്വഹിച്ച് ജഹാംഗീർ ഉമ്മർ സംവിധാനം ചെയ്ത " ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക്"എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി
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