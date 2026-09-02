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വ്യാപാരികൾ പെടും! ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺ പേയും ചതിച്ചു.. വേഗം ഇത് ചെയ്തോളൂ
Published: Sep 02, 2026, 04:20 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 04:20 PM
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വ്യാപാരികൾ പെടും! ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺ പേയും ചതിച്ചു.. വേഗം ഇത് ചെയ്തോളൂ
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