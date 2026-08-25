/24 മണിക്കൂര്‍ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേവനം ; പറ്റില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

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Published: Aug 25, 2026, 02:35 PM|Updated: Aug 25, 2026, 02:35 PM
മതിയായ ഡോക്ടര്‍മാരില്ലാതെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നതെന്ന് കെജിഎംഒഎയുടെ പരാതി

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