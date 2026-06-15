हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
Trump Vs Netanyahu: ഇസ്രയേൽ 2 മണിക്കൂറില് തീരും! ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നെതന്യാഹു
Trump Vs Netanyahu: ഇസ്രയേൽ 2 മണിക്കൂറില് തീരും! ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നെതന്യാഹു
Written By
Vishnupriya S
Published: Jun 15, 2026, 08:50 PM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 09:01 PM IST
join
share
ഇസ്രയേൽ 2 മണിക്കൂറില് തീരും! ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നെതന്യാഹു
Recommended Videos
02:36
Monsoon 2026 rain updates and el nino
01:16
KSRTC Free Travel for Women
03:56
transgenders reacts about Priyadarshini Scheme
02:46
Donald Trump Vs Benjamin Netanyahu
02:00
KSRTC Free Travel for Women
02:15
Drishyam 3 Box Office Collection
05:16
A Suresh about CPM State secretary
04:07
CP John on Priyadarshini Scheme
02:45
Donald Trump Vs Benjamin Netanyahu: ഇസ്രയേൽ 2 മണിക്കൂറില് തീരും! ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നെതന്യാഹു
03:52
US Iran Peace Deal: ഹോർമുസ് തുറക്കും; യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു
02:00
KSRTC ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം
02:15
Drishyam 3 Box Office Collection: ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രം! കോടികൾ വാരി ദൃശ്യം 3
Trending
News
Photos
Videos
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ റെക്കോർഡിട്ട് Z; ആദ്യ വാരന്ത്യത്തിൽ 100 മില്യൺ വ്യൂവർഷിപ്പ്
Z
38 min ago
2
മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജൂണ് 19 വരെ നേരിൽ കാണാനാവില്ല; സന്ദർശകർക്ക് പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്
CM VD Satheesan
54 min ago
3
സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം; മർദ്ദിച്ചത് ഭീരുക്കളെന്ന് ദീപ്കെ
Abhijeet Dipke
1 hr ago
4
ഫിഫ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ 'ഗോൾ ഫെസ്റ്റ്'; ഏറ്റവുമധികം ഗോളുകൾ പിറന്ന രണ്ട് ദിനങ്ങൾ
FIFA world cup 2026
2 hrs ago
5
ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ അന്യായം ഫയൽ ചെയ്ത് നടി അൻസിബ
Actress Ansiba Hassan
2 hrs ago