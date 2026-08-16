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ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ DYFIക്കും വേണ്ടേ..?? ചിന്ത നയിക്കട്ടെയെന്ന് ഗോവിന്ദൻ

Published: Aug 16, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:30 PM IST
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ ചിന്താ ജെറോം ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആദ്യ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാകും

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