/ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ മാറ്റമില്ല

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Published: Sep 20, 2026, 12:10 PM|Updated: Sep 20, 2026, 12:10 PM
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാംക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം വരുന്ന അധ്യയന വർഷവും 5 വയസ്സായി തന്നെ തുടരും

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