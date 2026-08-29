/മുട്ടവില പൊള്ളിക്കും! പിന്നാലെ ചിക്കനും ഇരട്ടിയിലേക്ക്..

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Published: Aug 29, 2026, 12:55 PM|Updated: Aug 29, 2026, 12:55 PM
ചോളത്തിന്‍റെ വില കൂടിവരുന്നത് മുട്ടയുടെ മാത്രമല്ല ചിക്കൻ വില വർധിക്കാനും കാരണമാകും

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