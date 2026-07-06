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വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്! പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ
Written By
Karthika V
Published: Jul 06, 2026, 01:05 AM
|
Updated: Jul 06, 2026, 01:05 AM
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വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്! പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ
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