Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /കേരളത്തിൽ ഇനി പവർകട്ട് ഉണ്ടാകില്ല..

Published: Sep 28, 2026, 03:25 PM|Updated: Sep 28, 2026, 03:25 PM
ഓരോ മാസത്തേക്കും പ്രത്യേകമുള്ള കരാറുകളിലൂടെ കൃത്യമായി വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനാണ് നീക്കം

Recommended Videos

കേരളത്തിൽ ഇനി പവർകട്ട് ഉണ്ടാകില്ല..
02:02
ഫോൺപേയിൽ നിയമനം.. കേരളത്തിലും അവസരം
01:35
കേരളത്തിൽ റെഡ് അലർട്ട്..!! ജാഗ്രത..
02:24
കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; മാഗി ന്യൂഡിൽസിൽ പുഴു
01:47
പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും; കോളേജുകൾ മാറുന്നു
02:37
പകർച്ചപ്പനി രൂക്ഷം; പതിനായിരം കടന്ന് രോഗബാധിതർ
02:21
കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലും; പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്
02:50
പോക്കറ്റ് കാലി; AC, TV..എല്ലാത്തിനും വില കൂടുന്നു
02:56
അടുക്കള ബജറ്റ് കത്തുന്നു; പച്ചക്കറികൾക്ക് തീവില
02:51
മഴ വരുന്നുണ്ടവറാച്ചാ..കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു, തുലാമഴ തകർക്കും
02:20
ബെംഗളൂരുവിലെ ഹെബ്ബാളിലാണ് സംഭവം
00:44
ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഒടിടിയിലെത്തും
00:55

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bathery Police Station: തൊണ്ടിമുതൽ മോഷണക്കേസ്; ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി
2
3
4
5