हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
പെൻഷൻകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! പലിശയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട..
പെൻഷൻകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! പലിശയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട..
Published: Sep 07, 2026, 05:55 PM IST
|
Updated: Sep 07, 2026, 05:55 PM IST
join
share
പല ജീവനക്കാരും തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചയുടൻ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ നിശ്ചലമാകുകയോ പലിശ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ല
Recommended Videos
04:14
വീണ്ടും ന്യൂനമർദ്ദം, പെരുമഴ പെയ്യും!
02:54
ബഹിരാകാശ നിലയം ട്രെന്റ് മാറി! ഇനി ശുക്രൻ എത്തും..
02:22
നെഞ്ചും വിരിച്ച് BSNL! വിലക്കുറവ് കണ്ട് പോയവരൊക്കെ പെടും..
02:18
വിമാന സർവ്വീസുകൾ താളംതെറ്റും! സമയക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം
02:31
സ്വർണവില കത്തിക്കയറും! വേഗം വാങ്ങിവെച്ചോളൂ..
09:13
ജാഗ്രതൈ.! ഇന്നും നാളെയും ചുട്ടുപൊള്ളും...
02:49
ചരിത്രം കടലിലേക്ക് താഴും; ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ആയുസ്സൊടുങ്ങുന്നു
03:26
നിർണായക ഘട്ടം; പെൻഷൻ അവസാന ശമ്പളത്തിന്റെ 67%
02:05
വീണ്ടും അവസരം; ബഹിരാകാശ നിലയം ഇന്നും എത്തും
02:16
വ്യാപക ആക്രമണം; ഗൾഫിൽ അശാന്തി പുകയുന്നു, ഹോർമുസിന് പൂട്ട്?
02:46
സ്വർണം വീഴുന്നു; വില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക്?
02:31
വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Trending
News
Photos
Videos
Mani C Kappan Cheque Case: മാണി സി കാപ്പന് ആശ്വാസം; ചെക്ക് കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിച്ച് മുംബൈ കോടതി
2
Attappadi Double Murder Case: കൊല നടത്തിയത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് സൂചന; തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പോലീസ്
3
Attappadi Double Murder Case: അട്ടപ്പാടി ഭവാനിപ്പുഴയിൽ ചാക്കില് കെട്ടിയ നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ
4
റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി; ലാന്റിംഗിനിടെ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം തകർന്ന് 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
5
Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: മരണസംഖ്യ 6 ആയി; 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം